POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Schwarzwaldstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen 07:30 Uhr ereignete sich am Dienstag (24.02.2026) eine Unfallflucht in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen. Ein 32-jähriger Hyundai-Lenker befuhr die Schwarzwaldstraße in Richtung der Auwiesenstraße. Als der 32-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ihm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf. Um den Unfall zu klären, fuhr der 32-Jährige daraufhin in die Hölderlinstraße ein. Der Unbekannte fuhr jedoch die Schwarzwaldstraße in Richtung der Auwiesenstraße weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unbekannten Pkw könnte es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Der Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht neben dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

