PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung der Stuttgarter Straße und der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Audi-Lenker befuhr die linke Fahrspur auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Ludwigsburg. Zeitgleich stand eine 66-jährige Seat-Fahrerin an einer roten Ampel in der Wobachstraße in Richtung der Stuttgarter Straße. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen bog die 66-Jährige nach links auf die Stuttgarter Straße ab, nachdem die Ampel auf Grün umgesprungen war. Mutmaßlich da der 54-Jährige das für ihn geltende Rotlicht indes übersah, kam es zu einer Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 66-Jährige wie auch der 54 Jahre alte Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:19

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Hauswand gestreift und geflüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich gegen 14.00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (24.02.2026) eine Hauswand in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:00

    POL-LB: Böblingen: Linienbus muss wegen Fahrradfahrer bremsen - 38-Jährige leicht verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (23.02.2026) gegen 18.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Tübinger, der Berliner und der Stettiner Straße in Böblingen ereignete. Ein 59 Jahre alter Linienbuslenker befuhr die Tübinger Straße von der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:58

    POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter bricht in Fahrradkeller ein

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter brach am Mittwoch (25.02.2026) gegen 02.00 Uhr in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße in Holzgerlingen ein. Der Unbekannte hatte bereits ein Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro aus dem Kellerraum entwendet. Als er sich an weiteren Zweirädern zu schaffen machte, wurde er von einem Zeugen bemerkt und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren