Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung der Stuttgarter Straße und der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Audi-Lenker befuhr die linke Fahrspur auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Ludwigsburg. Zeitgleich stand eine 66-jährige Seat-Fahrerin an einer roten Ampel in der Wobachstraße in Richtung der Stuttgarter Straße. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen bog die 66-Jährige nach links auf die Stuttgarter Straße ab, nachdem die Ampel auf Grün umgesprungen war. Mutmaßlich da der 54-Jährige das für ihn geltende Rotlicht indes übersah, kam es zu einer Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 66-Jährige wie auch der 54 Jahre alte Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell