Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Linienbus muss wegen Fahrradfahrer bremsen - 38-Jährige leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (23.02.2026) gegen 18.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Tübinger, der Berliner und der Stettiner Straße in Böblingen ereignete. Ein 59 Jahre alter Linienbuslenker befuhr die Tübinger Straße von der Parkstraße kommend. Als er im Begriff war die Kreuzung mit der Berliner und der Stettiner Straße bei Grün zu passieren, überquerte ein noch unbekannter Fahrradfahrer die Tübinger Straße. Der 59-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und konnte den Bus einige Meter vor dem Radfahrer stoppen. Eine 38-jährige Businsassin hingegen stieß gegen eine Kopfstütze im Bus und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte radelte indes davon. Die 38-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

