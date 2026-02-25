Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: 61-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen war ein 61 Jahre alter Mann am Dienstag (24.02.2026) kurz vor 20.00 Uhr während seines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße in Gärtringen mit einem 20-jährigen Mitarbeiter in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete schließlich in Handgreiflichkeiten, bei denen der aggressive 61-Jährigen den Marktmitarbeiter wegschubste.

Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte versuchten daraufhin den 61-Jährigen aus dem Einkaufsmarkt zu begleiten, wogegen dieser sich vehement wehrte und schließlich zu Boden gebracht werden musste. In Folge der Widerstandshandlungen erlitt ein Polizist leichte Verletzungen.

Schließlich wurde der 61-Jährige zunächst zu einem Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung rechnen.

