Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht in der Tübinger Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen 10.35 Uhr ereignete sich am Montag (23.02.2026) eine Unfallflucht im Bereich der Tübinger Straße und der Auffahrt auf die Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen. Ein bislang unbekannter Sattelzuglenker bog im dortigen Bereich nach rechts in Fahrtrichtung Böblingen ab, während ein 20 Jahre alter Ford Pick-up-Lenker nach links in Richtung Weil im Schönbuch fahren wollte. Beim Abbiegen schwenkte der Sattelauflieger des Unbekannten aus und touchierte den Pick-up, so dass ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Während der Sattelzug-Lenker seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, alarmierte der 20-Jährige die Polizei, die nun Zeugen sucht. Insbesondere soll sich hinter dem Sattelzug ein Fahrzeug befunden haben, das von der Deutschen Post stammte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

