Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Dachstuhl eines Rohbaus durch Funkenflug beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 200.000 Euro dürfte entstanden sein, nachdem ein vermeintlicher Funkenflug den Dachstuhl eines Rohbaus in der Ditzinger Straße in Gerlingen am Montagabend (23.02.2026) beschädigte. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass bis Montagnachmittag Arbeiten am Dach ausgeführt wurden, die den Einsatz eines speziellen Brenners bedingen. Vermutlich kam es in diesen Zusammenhang zu einem Funkenflug, der letztlich einen Balken im Dachgeschoss in Brand setzte, was zu einer starken Rauchentwicklung führte, die Anwohner gegen 18.15 Uhr bemerkten. Sie alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand zügig löschen. Personen wurden keine verletzt. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

