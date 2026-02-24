PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: VW landet vermutlich aufgrund medinischer Ursache in Bach

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war es einem 43 Jahre alten VW-Lenker am Montagvormittag (23.02.2026) nicht mehr möglich sein Fahrzeug zu kontrollieren, so dass er letztlich in einem Bach nahe der Landesstraße 1125 bei Kleinglattbach landete. Der 43-Jährige war gegen 11.45 Uhr eigentlich in Fahrtrichtung des Gewerbegebiets "Perfekter Standort" unterwegs gewesen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Grünfläche und das Gelände des Bauhofs fuhr und in das Bachbett stürzte. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den 43-Jährigen und zogen ihn aus dem Fahrzeug. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere medizinische Abklärungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Neben der Feuerwehr befand sich auch die Wasserschutzbehörde im Einsatz, da Betriebsstoffe in den Bach gelaufen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
