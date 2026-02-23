PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Hoher Sachschaden nach Brand bei Paketdienst

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag (22.02.2026) gegen 20:45 Uhr in eine Zustellbasis eines Paket-und Brief-Express-Dienstes in der Porschestraße in Weil im Schönbuch aus, nachdem die Brandmeldeanlage der betroffenen Firma ausgelöst hatte. Mutmaßlich dürfte ein Paket aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Das Feuer griff auf mehrere Rollwagen über, auf denen Paketen lagerten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, eine Vielzahl an Paketen wurden aber beschädigt oder zerstört.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:30

    POL-LB: Böblingen: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (20.02.2026) drangen zwischen 13:00 Uhr und 17:45 Uhr bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln von Kellerfenstern in zwei Wohnhäuser in der Mozartstraße sowie dem Freiligrathweg in Böblingen ein. Dort entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Wertgegenstände in fünfstelligem Gesamtwert. Am Samstag (21.02.2026) kam es zwischen 19:20 ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:29

    POL-LB: Böblingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Ludwigsburg (ots) - In der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Samstag (21.02.2026) zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkvorgang einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:28

    POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag (20.02.2026) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr mutmaßlich durch eine Balkontüre im ersten Obergeschoss in ein Einfamilienhaus im Zeisigweg in Waldenbuch ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten über sämtliche Stockwerke hinweg, wobei Wertgegenstände sowie Bargeld in einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet wurden. Das Polizeirevier Böblingen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren