POL-LB: Weil im Schönbuch: Hoher Sachschaden nach Brand bei Paketdienst

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag (22.02.2026) gegen 20:45 Uhr in eine Zustellbasis eines Paket-und Brief-Express-Dienstes in der Porschestraße in Weil im Schönbuch aus, nachdem die Brandmeldeanlage der betroffenen Firma ausgelöst hatte. Mutmaßlich dürfte ein Paket aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Das Feuer griff auf mehrere Rollwagen über, auf denen Paketen lagerten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, eine Vielzahl an Paketen wurden aber beschädigt oder zerstört.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

