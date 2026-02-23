PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ludwigsburg (ots)

In der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Samstag (21.02.2026) zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkvorgang einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

