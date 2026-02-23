PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag (20.02.2026) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr mutmaßlich durch eine Balkontüre im ersten Obergeschoss in ein Einfamilienhaus im Zeisigweg in Waldenbuch ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten über sämtliche Stockwerke hinweg, wobei Wertgegenstände sowie Bargeld in einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet wurden. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, und bittet diese, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

