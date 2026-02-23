POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Einfamilienhaus
Ludwigsburg (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag (20.02.2026) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr mutmaßlich durch eine Balkontüre im ersten Obergeschoss in ein Einfamilienhaus im Zeisigweg in Waldenbuch ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten über sämtliche Stockwerke hinweg, wobei Wertgegenstände sowie Bargeld in einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet wurden. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, und bittet diese, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell