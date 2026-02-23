POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - In einem Nachtbus der Linie 502 soll es am Freitagabend (20.02.2026) um 01:20 Uhr in Schwieberdingen zu einer Körperverletzung eines 17-jährigen Fahrgastes gekommen sein. Der Jugendliche soll von etwa zehn tatverdächtigen Personen, alle im Alter von ungefähr 16 Jahren, zunächst verbal angegangen worden sein. Aufgrund dessen sei er von seinem Sitz aufgestanden und habe die Personengruppe zur Rede ...

mehr