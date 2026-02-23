PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Senior fällt Trickdieb zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Ein 71-jähriger Mann wurde am Sonntag (22.02.2026) gegen 12:00 Uhr im Bereich der Albstraße in Kornwestheim Opfer eines Trickdiebes. Während der 71-Jährige dort spazieren ging, hielt eine weiße Limousine neben ihm. Ein noch unbekannter Täter stieg daraus aus und sprach ihn auf Englisch und auf Deutsch an. Der Unbekannte drückte ihm vier Goldketten und zwei Goldringe in die Hand und erklärte dem Geschädigten, dass er seit einem persönlichen Todesfall Menschen beschenke. Im Anschluss umarmte der unbekannte Täter den Senior und fuhr mit seiner weißen Limousine davon. Kurze Zeit später bemerkte der 71-Jährige, dass seine Halskette, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft, fehlte. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:00

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart: nach Unfall mit PKW-Anhänger sucht Polizei Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Nach einem Unfall am Samstag (21.02.2026) gegen 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Degerloch sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines BMW mit Anhänger war auf der ganz rechten Spur unterwegs, als sich der Anhänger aus noch unbekannter Ursache vom BMW ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:28

    POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, zu der es am Samstag (21.02.2026) gegen 20.30 Uhr bei Kuppingen gekommen ist. Ein 36 Jahre alter Cupra-Fahrer war zwischen den beiden Kreisverkehren östlich von Kuppingen unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm eine noch unbekannte Person in einer dunklen Limousine entgegen, die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:51

    POL-LB: Renningen: Zeugen nach Unfall in der Bahnhofstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (23.02.2026) touchierte ein 32-jähriger Opel-Fahrer gegen 07.40 Uhr auf Höhe einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Renningen den linken Außenspiegel eines mutmaßlich weißen Transporters. Nachdem der 32-Jährige nicht die Möglichkeit hatte am Ereignisort zu parken, kam er kurze Zeit später zu Fuß an den Unfallort zurück. Jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren