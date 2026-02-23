Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Senior fällt Trickdieb zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Ein 71-jähriger Mann wurde am Sonntag (22.02.2026) gegen 12:00 Uhr im Bereich der Albstraße in Kornwestheim Opfer eines Trickdiebes. Während der 71-Jährige dort spazieren ging, hielt eine weiße Limousine neben ihm. Ein noch unbekannter Täter stieg daraus aus und sprach ihn auf Englisch und auf Deutsch an. Der Unbekannte drückte ihm vier Goldketten und zwei Goldringe in die Hand und erklärte dem Geschädigten, dass er seit einem persönlichen Todesfall Menschen beschenke. Im Anschluss umarmte der unbekannte Täter den Senior und fuhr mit seiner weißen Limousine davon. Kurze Zeit später bemerkte der 71-Jährige, dass seine Halskette, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft, fehlte. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell