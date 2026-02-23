Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, zu der es am Samstag (21.02.2026) gegen 20.30 Uhr bei Kuppingen gekommen ist. Ein 36 Jahre alter Cupra-Fahrer war zwischen den beiden Kreisverkehren östlich von Kuppingen unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm eine noch unbekannte Person in einer dunklen Limousine entgegen, die auf seine Spur gekommen war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 36-Jährige nach rechts aus und kollidierte, seinen Angaben zufolge, mit der Leitplanke. Der Unbekannte machte sich indes davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt

