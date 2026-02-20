Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Riskantes Überholmanöver auf der B27 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Walheim zu einem gefährlichen Verkehrsereignis. Eine 27-jährige Lenkerin eines Tesla befuhr die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung der Besigheimer Straße nach Walheim ein. Während sie dort verkehrsbedingt wartete, kam ihr ein weißer Ford Fusion mit Ludwigsburger Kennzeichen entgegen. Dessen 60-jähriger Fahrer wechselte, mutmaßlich um sein Vorankommen zu beschleunigen, auf die Gegenspur. Hierbei überholte er die auf der Abbiegespur wartende 27-Jährige aus deren Sicht auf der rechten Seite. Nach der Fahrt im Gegenverkehr setzte er seine Fahrt in Richtung Besigheim fort. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de erbeten. Insbesondere wird ein bislang unbekannter Lenker eines weiteren Teslas gesucht, der sich unmittelbar vor dem Ford befunden haben soll und womöglich relevante Beobachtungen gemacht hat.

