Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung in Einkaufszentrum führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

In der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen kam es am Donnerstag (19.02.2026) gegen 20:30 Uhr in einem dortigen Einkaufszentrum zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen vermutlich einem 13- , einem 14-und einem 16-Jährigen und mehreren weiteren Personen. In deren Verlauf soll der 14-Jährige ein Messer gezogen und die Anwesenden bedroht haben, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Während sich das Geschehen anschließend weiter durch das Gebäude verlagerte, soll der Jugendliche erneut mit einem Messer hantiert haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 14-Jährige, der in Begleitung des 13-Jährigen und des 16-Jährigen war, kurz darauf am Bahnsteig des Bahnhofs durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Da er sich der Festnahme widersetzte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Ein Messer konnte sichergestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es bei der Auseinandersetzung keine Verletzten. Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

