Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Hauffstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr eine Unfallflucht in der Hauffstraße in Vaihingen an der Enz. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Befahren der Wendeplatte am Ende der Hauffstraße in Vaihingen an der Enz einen Volvo und einen Mercedes. Diese beiden Fahrzeuge standen im Haltverbot. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile um einen LKW der Marke Volvo gehandelt haben. Unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

