Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Hoher Sachschaden nach Vandalismus in Kirche

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (15.02.2026) ließ sich ein 32-Jähriger mutmaßlich im Laufe des Tages in der Katholischen Kirche in der Kirchstraße in Steinenbronn einschließen und beschädigte in der Folge massiv das Inventar. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gegen 20:50 Uhr spielte der Mann auf der Orgel und konnte im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Zuvor soll der 32-Jährige unter anderem Fensterscheiben, Bibeln, Sitzbänke sowie weiteres Inventar beschädigt haben. In seinem mitgeführten Rucksack entdeckten die Einsatzkräfte außerdem zwei Decken, die in der Kirche ausgelegt waren. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen.

