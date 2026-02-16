Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung - 17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.02.2026) stellte gegen 16:30 Uhr eine Streifenbesatzung in der Gebersheimer Straße in Eltingen ein sogenanntes Pocket-Bike fest, welches augenscheinlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Um Fahrer und Miniaturmotorrad einer Kontrolle zu unterziehen, sollte der Fahrer gestoppt werden. Doch der 17-jährige Fahrer entzog sich zunächst durch ein Abbiege- und Wendemanöver der beabsichtigten Kontrolle, missachtete in der Folge eine rote Ampel und setzte seine Fahrt mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Gebersheimer Straße in Richtung Rutesheim fort. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt bog der 17-Jährige im Bereich der Stadtwerke in einen Feldweg ein und blieb anschließend in einem Acker stecken, woraufhin die Polizei den Jugendlichen stellen konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für das Zweirad kein Versicherungsschutz besteht und der 17-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben und muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

