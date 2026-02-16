PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung - 17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.02.2026) stellte gegen 16:30 Uhr eine Streifenbesatzung in der Gebersheimer Straße in Eltingen ein sogenanntes Pocket-Bike fest, welches augenscheinlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Um Fahrer und Miniaturmotorrad einer Kontrolle zu unterziehen, sollte der Fahrer gestoppt werden. Doch der 17-jährige Fahrer entzog sich zunächst durch ein Abbiege- und Wendemanöver der beabsichtigten Kontrolle, missachtete in der Folge eine rote Ampel und setzte seine Fahrt mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Gebersheimer Straße in Richtung Rutesheim fort. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt bog der 17-Jährige im Bereich der Stadtwerke in einen Feldweg ein und blieb anschließend in einem Acker stecken, woraufhin die Polizei den Jugendlichen stellen konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für das Zweirad kein Versicherungsschutz besteht und der 17-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben und muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:40

    POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung auf Feldweg

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagvormittag (14.02.2026) kam es auf einem Feldweg zwischen Eglosheim und Asperg zu einer Körperverletzung, zu der das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen sucht. Kurz nach 11.00 Uhr war ein 68 Jahre alter PKW-Fahrer auf einem Feldweg von einem Garten-Center in der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: E-Scooter gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Diebstahls, der am Freitag (13.02.2026) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Luise-Kämpf-Straße in Bietigheim-Bissingen verübt wurde. Ein noch unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter, der im Bereich eines Carports mit einem Schloss gesichert abgestellt worden ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 06:51

    POL-LB: Kornwestheim: Hoher Sachschaden nach Brandstiftung in einer Schule

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro ist die Bilanz einer Brandstiftung in der Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule in Kornwestheim. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte sich am Samstag gegen 21:40 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zur Schule verschafft. Anschließend wurden Brandherde in mehreren Räumen gelegt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren