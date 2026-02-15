PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Kornwestheim: Hoher Sachschaden nach Brandstiftung in einer Schule

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro ist die Bilanz einer Brandstiftung in der Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule in Kornwestheim. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte sich am Samstag gegen 21:40 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zur Schule verschafft. Anschließend wurden Brandherde in mehreren Räumen gelegt. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit zahlreichen Kräften an und konnte durch das rechtzeitige Löschen der Brände ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Einer der Räume wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Neben der Feuerwehr waren noch mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Rettungswagen sowie Vertreter der Stadt Kornwestheim und der Schule vor Ort. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

