Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ost

Möglingen: Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) kam es in der Ludwigsburger Oststadt sowie in Möglingen zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter öffneten hierbei mehrere vermutlich unverschlossene PKW und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Während die Unbekannten in einigen Fällen ohne Beute blieben, entwendeten sie aus anderen Fahrzeugen Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände in einem Gesamtwert von etwa 1.400 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg (Tel. 07141 18-5353, ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de) oder dem Polizeirevier Kornwestheim (zuständig für Möglingen, Tel. 07154 1313-0, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

