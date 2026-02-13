Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.02.2026) entwickelte sich gegen 09:20 Uhr ein Brand in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses im Franz-Liszt-Weg in Herrenberg. Mutmaßlich war dort von der 82-jährigen Bewohnerin Essen im Backofen vergessen worden, welches zu qualmen begann und so die Rauchmelder der Wohnung auslöste. Die 82-Jährige und ein auf den Qualm und den piepsenden Rauchmelder aufmerksam gewordener Zeuge begannen zunächst mit ersten Löschmaßnahmen und verließen anschließend die Wohnung. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schließlich endgültig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung bleibt die betroffene Wohnung zunächst unbewohnbar, weitere Wohnungen im Haus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die 82-Jährige wurde durch das Einatmen von Rauchgas vermutlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

