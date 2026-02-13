PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.02.2026) entwickelte sich gegen 09:20 Uhr ein Brand in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses im Franz-Liszt-Weg in Herrenberg. Mutmaßlich war dort von der 82-jährigen Bewohnerin Essen im Backofen vergessen worden, welches zu qualmen begann und so die Rauchmelder der Wohnung auslöste. Die 82-Jährige und ein auf den Qualm und den piepsenden Rauchmelder aufmerksam gewordener Zeuge begannen zunächst mit ersten Löschmaßnahmen und verließen anschließend die Wohnung. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schließlich endgültig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung bleibt die betroffene Wohnung zunächst unbewohnbar, weitere Wohnungen im Haus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die 82-Jährige wurde durch das Einatmen von Rauchgas vermutlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 16:16

    POL-LB: Großbottwar: Gefahrguttransporter auf der Bundesstraße 328 umgekippt

    Ludwigsburg (ots) - Ein 57-jähriger Lenker eines Sattelzugs mit Tankauflieger befuhr am Freitagmorgen (13.02.2026) gegen 07:00 Uhr die Bundesstraße 328 in Richtung Backnang, als er kurz nach Großbottwar aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet in den Grünstreifen und kippte aufgrund des Gefälles auf ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:22

    POL-LB: Ludwigsburg-West: Wohnungsbrand in der Mörikestraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mörikestraße in Ludwigsburg löste am Donnerstag (12.02.2026) gegen 13:50 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Ein 60-jähriger Bewohner hatte mutmaßlich eine gerauchte Zigarette in einer Tüte im Schlafzimmer entsorgt und das Gebäude anschließend verlassen, um seine Arbeitsstelle ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:21

    POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstagvormittag (12.02.2026) gegen 11:30 Uhr in einem Haushaltswarengeschäft im Bereich des Kreisverkehrs Eastleighstraße und Bahnhofstraße in Kornwestheim vor einer 44-jährigen Frau seinen Penis entblößt haben. Die Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der Unbekannte auffällig in seine Hose griff, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren