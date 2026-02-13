Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Gefahrguttransporter auf der Bundesstraße 328 umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Ein 57-jähriger Lenker eines Sattelzugs mit Tankauflieger befuhr am Freitagmorgen (13.02.2026) gegen 07:00 Uhr die Bundesstraße 328 in Richtung Backnang, als er kurz nach Großbottwar aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet in den Grünstreifen und kippte aufgrund des Gefälles auf die Beifahrerseite, wo es schließlich im Straßengraben zum Liegen kam. Der mit Gefahrgut (Eisenchlorid) befüllte Tankauflieger wurde bei dem Unfall augenscheinlich nicht beschädigt, so dass keine Flüssigkeit ausaustrat. Der Fahrzeuglenker erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro, während die Höhe des entstandenen Flurschadens derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme muss die Bundesstraße 328 im betroffenen Bereich voraussichtlich bis mindestens 16:00 Uhr voll gesperrt bleiben.

Neben zahlreichen Kräften der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war zur Unterstützung zudem die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell