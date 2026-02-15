PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim, L1106 - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Sprinter

Ludwigsburg (ots)

Am führen Samstag-Morgen (14.02.2026) ereignete sich gegen 07:00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 1106 zwischen dem Sachsenheimer Ortsteil Hohenhaslach und dem Vaihinger Ortsteil Horrheim, bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr die L1106 von Horrheim kommend in Fahrtrichtung Hohenhaslach und übersah hinter einer Kuppe, mutmaßlich aufgrund der Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnisse, einen 36-jährigen Fußgänger, welcher am Fahrbahnrand in derselben Richtung unterwegs war. Durch die Kollision erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen, welchen er trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle erlag. Am Sprinter entstand zudem ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Straßensperrung befanden sich mehrere Streifenwagen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Heilbronn im Einsatz. Zudem waren neben einem Großaufgebot der Rettungskräfte auch der Notfallnachsorgedienst an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
