Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung auf Feldweg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag (14.02.2026) kam es auf einem Feldweg zwischen Eglosheim und Asperg zu einer Körperverletzung, zu der das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen sucht. Kurz nach 11.00 Uhr war ein 68 Jahre alter PKW-Fahrer auf einem Feldweg von einem Garten-Center in der Markgröninger Straße kommend in Fahrtrichtung Asperg unterwegs. Ihm entgegen kam ein bislang unbekannter Jogger. Zwischen den beiden Männern sei es zu einem Disput wegen der Benutzung des Feldwegs gekommen. Im Zuge dessen habe der Jogger den 68-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht geschlagen und sei dann in Richtung Asperg davongelaufen. Der PKW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die alarmierte Polizei konnte keinen Tatverdächtigen mehr im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen vor Ort feststellen. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt und rund 180 cm groß sein. Er hat eine sportliche Figur und trug am Samstag eine schwarze Jogginghose, eine orangefarbene Jacke und eine gelbe Mütze. Sein Handy hatte er am Oberarm befestigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell