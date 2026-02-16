Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: E-Scooter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Diebstahls, der am Freitag (13.02.2026) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Luise-Kämpf-Straße in Bietigheim-Bissingen verübt wurde. Ein noch unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter, der im Bereich eines Carports mit einem Schloss gesichert abgestellt worden war. Der gestohlenen E-Scooter ist schwarz und von der Marke Xiaomi. Der Wert dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen.

