Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfall mit drei leicht verletzten Personen und 23.000 Euro Sachschaden auf der L1133 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) gegen 19:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und der Frankfurter Straße in Tamm zu einem Unfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro entstand. Eine 22 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte aus Richtung Tamm kommend die Kreuzung geradeaus überqueren, um auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg aufzufahren. Zeitgleich fuhr eine 56-jährige VW-Lenkerin von der B 27 aus Ludwigsburg kommend heran und wollte die Kreuzung in Richtung Frankfurter Straße überqueren. Letztlich stießen die beiden Frauen auf der Kreuzung zusammen. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die BMW-Fahrerin, ihr Beifahrer und auch die VW-Lenkerin erlitten leichte Verletzungen. Die 56-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

