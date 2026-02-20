Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Veröffentlichung des Sicherheitsberichts für das Jahr 2025, Teile 2 & 3 - Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Präventionsbericht

Ludwigsburg (ots)

Die nächsten beiden Teile des Sicherheitsberichts 2025 (Polizeiliche Kriminalstatistik und Präventionsbericht) wurden soeben auf der Internet-Seite des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/ veröffentlicht (Direktlink zum Dokument: https://ppludwigsburg.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/7/2026/02/2026-02-20-PKS-Sicherheitsbericht-2025-FINAL-1.pdf).

Erinnerung für die Damen und Herren der Presse:

Am kommenden Dienstag, 24.02.2026, findet ab 10:00 Uhr beim Polizeipräsidium Ludwigsburg ein Pressegespräch zum aktuellen Sicherheitsbericht (Verkehrsunfallbilanz, Polizeiliche Kriminalstatistik und Präventionsbericht) statt. Hierzu lädt die Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Silke Kübler, Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich ein. Dieser Termin soll dazu dienen, den Sicherheitsbericht genauer zu erläutern und Fragen zu beantworten.

Sofern Sie an dem Gespräch teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis spätestens Montag, 23.02.2025, 10:00 Uhr namentlich per E-Mail bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an (ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de).

Bitte beachten Sie, dass nur angemeldete Personen Zutritt ins Gebäude des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erhalten.

