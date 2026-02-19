Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Sachbeschädigung an Container für Fernwärmeanlage

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) zwischen 04:15 Uhr und 04:39 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Container einer Fernwärmeanlage in der Stuttgarter Straße in Tamm. Die unbekannte Täterschaft durchtrennte zunächst ein Vorhängeschloss und verschaffte sich dadurch Zutritt in den Container. Dort wurden zwei Fernwärmeleitungen durch Schnitte beschädigt, so dass es zu einem Wasseraustritt und in der Folge zu einem Kurzschluss kam und sich die Anlage abstellte. Der Ausfall der Fernwärmeanlage führte dazu, dass etwa zehn Haushalte und die Grundschule Hohenstange weder die Heizung noch Warmwasser nutzen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 60.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tamm unter Tel. 07141 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

