POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: Senior auf Fußgängerüberweg angefahren - Nachtragsmeldung
Ludwigsburg (ots)
Der 92 Jahre alte Mann, der am Dienstag (17.02.2026) in einen Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße in Kornwestheim verwickelt wurde (Pressemitteilung vom 18.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6219327), erlag am 18.02.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell