POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: Senior auf Fußgängerüberweg angefahren - Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (18.02.2026) um 20:48 Uhr wurde auf der Asperger Straße in Bietigheim ein 70 x 40 x 40 cm großer Felsblock auf der Fahrbahnmitte entdeckt. Der Spurenlage nach wurde dieser von unbekannten Personen aus dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn über die beiden Fahrstreifen bis zur Fahrbahnmitte gezerrt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen ...

