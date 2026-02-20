Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und auch mögliche Geschädigte eines riskanten Überholmanövers am Freitagmorgen (20.02.2026) auf der Landesstraße 1107 kurz vor Bietigheim-Bissingen. Ein 50 Jahre alter Ford Transit-Fahrer hatte Bietigheim-Bissingen gerade in Richtung Löchgau verlassen, als ihm ein bislang Unbekannter mit einem weißen Mercedes Sprinter auf seiner Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Ford-Lenker eine Vollbremsung einleiten. Dem Unbekannten gelang es nach dem Überholvorgang wieder einzuscheren und er setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung der Löchgauer Straße fort. Zeugen, die weitere Hinweise zu der riskanten Fahrweise geben können oder Personen, die dadurch ebenfalls gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

