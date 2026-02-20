Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Ludwigsburger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße in Großsachsenheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Stoßstange und die Kofferraumklappe eines VW California Beach und machte sich davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern. Unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sachdienliche Hinweise entgegen.

