Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: 39-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann hat in den vergangenen Tagen in Pleidelsheim mehrfach die Polizei beschäftigt. Am Dienstag (17.02.2026) zeigte der 39-Jährige gegen 19:45 Uhr ein auffälliges Verhalten in einem Supermarkt in der Marbacher Straße. Unter anderem trat er Kunden und Mitarbeitenden gegenüber aggressiv auf und starrte minutenlag in das Geschäft. Noch bevor eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte sich der Mann jedoch bereits davon gemacht. Am darauffolgenden Tag (18.02.2026) beobachtete er gegen 18.40 Uhr das Geschehen im Supermarkt erneut in auffälliger Weise, worauf ihm die alarmierte Polizei einen Platzverweis erteilte. Am Donnerstag (19.02.2026) kam es gleich zu mehreren Einsätzen, die der 39-Jährige auslöste. Am Morgen und auch zur Mittagszeit hatte er, entgegen des für 24 Stunden ausgesprochenen Platzverweises, erneut den Supermarkt in der Marbacher Straße aufgesucht. Die ausgerückte Polizei konnte den 39-Jährigen jedoch nicht feststellen. Gegen 18.30 Uhr meldeten sich wieder eine Mitarbeiterin des Supermarktes sowie weitere Personen, die den 39-Jährigen vor einer Bäckerei beobachtet hatten, und sein Verhalten als seltsam beschrieben. Mehrerer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar rückten hierauf aus und nahmen den 39-Jährigen in Gewahrsam. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

