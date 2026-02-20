PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Diebstahl aus unverschlossenem Opel - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Eichendorffstraße in Ehningen ein fest verbautes Radio sowie den Fahrzeugschlüssel aus einem Opel Corsa entwendet. Zuvor hatte der Unbekannten den Pkw vermutlich mit dem Originalschlüssel, unbefugt in Gebrauch genommen und ihn einige hundert Meter weiter abgestellt. Der Polizeiposten Ehningen bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

