Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zeugen nach Unfall in der Bahnhofstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (23.02.2026) touchierte ein 32-jähriger Opel-Fahrer gegen 07.40 Uhr auf Höhe einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Renningen den linken Außenspiegel eines mutmaßlich weißen Transporters. Nachdem der 32-Jährige nicht die Möglichkeit hatte am Ereignisort zu parken, kam er kurze Zeit später zu Fuß an den Unfallort zurück. Jedoch konnte er nur noch den unbekannten Transporter-Fahrer in Richtung der Industriestraße wegfahren sehen. Das Polizeirevier Leonberg sucht neben dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

