PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Neuen Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (20.02.2026) gegen 16:00 Uhr in der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 41-jähriger Lenker eines Linienbusses bog aus der Brühlstraße nach links in die Neue Stuttgarter Straße ein. Zeitgleich befuhr der 48-jährige Fahrer eines Mercedes die Neue Stuttgarter Straße geradeaus in Fahrtrichtung Maichinger Straße. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen der hinteren linken Fahrzeugseite des Linienbusses und der Front des Mercedes. Beide Fahrzeuglenker haben im Anschluss unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 15:30

    POL-LB: Walheim: Riskantes Überholmanöver auf der B27 - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (16.02.2026) kam es gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Walheim zu einem gefährlichen Verkehrsereignis. Eine 27-jährige Lenkerin eines Tesla befuhr die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung der Besigheimer Straße nach Walheim ein. Während sie dort ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 14:58

    POL-LB: Ehningen: Diebstahl aus unverschlossenem Opel - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (18.02.2026) hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Eichendorffstraße in Ehningen ein fest verbautes Radio sowie den Fahrzeugschlüssel aus einem Opel Corsa entwendet. Zuvor hatte der Unbekannten den Pkw vermutlich mit dem Originalschlüssel, unbefugt in Gebrauch genommen und ihn einige hundert Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren