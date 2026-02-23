Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Neuen Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (20.02.2026) gegen 16:00 Uhr in der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 41-jähriger Lenker eines Linienbusses bog aus der Brühlstraße nach links in die Neue Stuttgarter Straße ein. Zeitgleich befuhr der 48-jährige Fahrer eines Mercedes die Neue Stuttgarter Straße geradeaus in Fahrtrichtung Maichinger Straße. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen der hinteren linken Fahrzeugseite des Linienbusses und der Front des Mercedes. Beide Fahrzeuglenker haben im Anschluss unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

