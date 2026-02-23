Polizeipräsidium Ludwigsburg

Stuttgart: nach Unfall mit PKW-Anhänger sucht Polizei Zeugen

Nach einem Unfall am Samstag (21.02.2026) gegen 18.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Degerloch sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines BMW mit Anhänger war auf der ganz rechten Spur unterwegs, als sich der Anhänger aus noch unbekannter Ursache vom BMW löste und nach links schleuderte. Eine noch unbekannte Person in einem PKW, die auf der linken Spur unterwegs war, konnte noch ausweichen. Ein 51 Jahre alter VW Passat-Fahrer hingegen, der sich etwas hinter dem Unbekannten befand, kollidierte nahezu frontal mit dem Anhänger. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen schließlich den VW Multivan eines 42-Jährigen, der ebenfalls mit einem Anhänger unterwegs war. Der VW Passat und der Anhänger, der mit diesem zusammengestoßen war, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Zeugen und insbesondere die noch unbekannte Person werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingenn.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

