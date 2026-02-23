Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Körperverletzung in Nachtbus

Ludwigsburg (ots)

In einem Nachtbus der Linie 502 soll es am Freitagabend (20.02.2026) um 01:20 Uhr in Schwieberdingen zu einer Körperverletzung eines 17-jährigen Fahrgastes gekommen sein. Der Jugendliche soll von etwa zehn tatverdächtigen Personen, alle im Alter von ungefähr 16 Jahren, zunächst verbal angegangen worden sein. Aufgrund dessen sei er von seinem Sitz aufgestanden und habe die Personengruppe zur Rede stellen wollen. Die Tatverdächtigen hätten den 17-Jährigen daraufhin mehrmals mit geballten Fäusten ins Gesicht geschlagen. Kurz danach seien sie an der Bushaltestelle Hermann-Essig-Straße ausgestiegen und hätten die Örtlichkeit in eine unbekannte Richtung verlassen. Der 17-Jährige wurde verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

