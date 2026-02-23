PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (22.02.2026) zwischen 14:15 und 14:30 Uhr in der Schillerstraße in Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Rangieren einen am Straßenrand geparkten Ford und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im Anschluss verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
