Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (20.02.2026) drangen zwischen 13:00 Uhr und 17:45 Uhr bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln von Kellerfenstern in zwei Wohnhäuser in der Mozartstraße sowie dem Freiligrathweg in Böblingen ein. Dort entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Wertgegenstände in fünfstelligem Gesamtwert. Am Samstag (21.02.2026) kam es zwischen 19:20 Uhr und 20:20 Uhr in der Kniebisstraße zu einem weiteren Einbruchsversuch, bei dem bisher unbekannte Täter erfolglos versuchten, das Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem auch einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

