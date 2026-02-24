Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Skulptur im Schlossgarten stark beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung machen können, die noch Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (19.02.2026) und Freitagvormittag (20.02.2026) verübten. Die "Skulptur in Röhrenlandschaft" von 1972, die aus Edelstahl besteht, wurde von den Tätern umgeworfen und mit weißem Farbspray besprüht. Die Unbekannten hinterließen das Wort "Deutsch" und einen Aufkleber, der einer Fußballfanszene zuzuordnen ist, auf dem Kunstobjekt. Sechs Erdnägel, mit denen das Objekt befestigt war, wurden entwendet. Der Wert der Skulptur beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

