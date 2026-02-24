PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Skulptur im Schlossgarten stark beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung machen können, die noch Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (19.02.2026) und Freitagvormittag (20.02.2026) verübten. Die "Skulptur in Röhrenlandschaft" von 1972, die aus Edelstahl besteht, wurde von den Tätern umgeworfen und mit weißem Farbspray besprüht. Die Unbekannten hinterließen das Wort "Deutsch" und einen Aufkleber, der einer Fußballfanszene zuzuordnen ist, auf dem Kunstobjekt. Sechs Erdnägel, mit denen das Objekt befestigt war, wurden entwendet. Der Wert der Skulptur beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:34

    POL-LB: Weil im Schönbuch: Hoher Sachschaden nach Brand bei Paketdienst

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Sonntag (22.02.2026) gegen 20:45 Uhr in eine Zustellbasis eines Paket-und Brief-Express-Dienstes in der Porschestraße in Weil im Schönbuch aus, nachdem die Brandmeldeanlage der betroffenen Firma ausgelöst hatte. Mutmaßlich dürfte ein Paket aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Das Feuer griff auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren