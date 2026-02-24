PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Silberberg: Audi A3 im Elsterweg beschädigt - Polizei sucht verursachende Person

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (20.02.2026) 18.00 Uhr und Sonntag (22.02.2026) 14.20 Uhr kam es im Elsterweg im Ortsteil Silberberg zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person stieß vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Audi A3. Die Person hinterließ auch eine Notiz, die sie in einer Klarsichthülle verwahrte. Unglücklicherweise kam es aufgrund des Regens und trotz des Schutzes zu einem "Wasserschaden", sodass der Aufschrieb nicht mehr lesbar war, als der Besitzer zu seinem Audi kam. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere die unfallverursachende Person und auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

