Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: zwei 36- und 39-jährige Tatverdächtige nach Einbruch in Fahrradgeschäft in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 36- und ein 39-jähriger Tatverdächtiger befinden sich seit Montagnachmittag (23.02.2026) in Untersuchungshaft, da sie verdächtigt werden, am Sonntagabend (22.02.2026) in ein Fahrradgeschäft in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim eingebrochen zu sein und mehrere Pedelecs gestohlen zu haben. Ein Zeuge alarmierte am Sonntag (22.02.2026) kurz nach 23.00 Uhr die Polizei und gab an, dass er im Fahrradgeschäft Personen wahrgenommen habe. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim vor Ort eintraf, sollen mehrere Personen die Flucht ergriffen haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, in die mehrere Streifenwagenbesatzungen eingebunden waren, konnten der 36- und der 39-Jährige vorläufig festgenommen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass vermutlich zwei weitere Tatverdächtige weiter auf der Flucht sind. Die beiden Festgenommenen wurden zunächst zu den Polizeirevieren Kornwestheim und Ditzingen gebracht und im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen beide polnische Tatverdächtige, setzte diese in Vollzug und wies beide Männer in Justizvollzugsanstalten ein. Insgesamt dürften mehr als zwei Duzend Pedelecs in einem Wert von mehreren zehntausenden Euro entwendet worden sein, deren Verbleib bislang unbekannt ist. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kornwestheim dauern an. Zeugen, die in der Tatnacht bzw. davor und danach Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, wenden sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

