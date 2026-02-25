PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Rauchentwicklung in Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (24.02.2026) in die Straße "Im Wiesengrund" in Nufringen aus, nachdem dort gegen 13.45 Uhr Rauch in einer Sporthalle gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war es mutmaßlich in einer sich im Untergeschoss befindlichen Küche zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Alle Personen, sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle befunden hatten, konnten diese unbeschadet verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro belaufen. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

