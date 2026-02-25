POL-LB: Herrenberg: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus
Ludwigsburg (ots)
Mehr als 40 Personen mussten am Dienstag (24.02.2026) ein Wohnhaus verlassen, nachdem gegen 19.20 Uhr in der Küche einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen war. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die nach derzeitigem Stand alle unverletzt blieben, wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, bis sie zurück in ihre Wohnungen konnten. Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell