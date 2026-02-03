PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Auffahrunfall führt zum Führerscheinverlust

Dahn (ots)

Gegen 06.40 befuhr der Fahrer eines Jeeps die B 427 von Dahn nach Dahn-Reichenbach und musste wegen eines die Fahrbahn querenden Rehs abbremsen. Ein ihm nachfolgender Fahrer eines Mercedes-Sprinter konnte sein Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig abbremsen. Der diesem Fahrzeug wiederum nachfolgende 21-jährige Fahrer eines BMW hingegen fuhr infolge Unachtsamkeit und mangelnden Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Sprinter auf. Am BMW entstand hierbei erheblicher Sachschaden, der Sprinter wurde lediglich leicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem 21-jährigen Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabisprodukte, worauf ihm eine Blutprobe entnommen werden musste und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Gesamtsachschaden dürfte rund 6000 Euro betragen. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

