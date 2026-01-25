Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Unter Drogen unterwegs

Hinterweidenthal (ots)

Am Samstag führten Beamte der Polizei Dahn Verkehrskontrollen auf der B10 durch. Hierbei stellten sie zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss fest.

Zunächst kontrollierten die Ordnungshüter vormittags einen 33-jährigen Mann. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Der Fahrer gab den Konsum von Amphetamin und Cannabis auch zu. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Polizisten zudem noch eine geringe Menge Ecstasy. Nach der Blutentnahme durfte der Mann seine Reise zumindest zu Fuß fortsetzen. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren zu.

Gegen Abend geriet noch ein 20-jähriger Autofahrer ins Visier der Polizei. Auch bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Nach der obligatorischen Blutentnahme und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens durfte der 20-Jährige die Dienststelle verlassen. |pidn

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell