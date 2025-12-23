Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Auslieferung: Luxemburg übergibt weiteres Bandenmitglied an die Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Am Montagmorgen wurde ein weiteres Mitglied einer europaweit agierenden Bande, welches sich auf Wohnungseinbruchdiebstähle spezialisiert hat, aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben.

Neben dem bereits im November ausgelieferten 19-jährigen Chilenen handelt es sich diesmal um einen 23-jährigen chilenischen Staatsbürger. Beide Männer sowie zwei weitere, bisher unbekannte Mittäter, stehen im Verdacht, gemeinschaftlich europaweit, insbesondere in Deutschland, Wohnungseinbruchdiebstähle mit einem entstandenen Schaden von mehr als 30.000 Euro, begangen zu haben.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell