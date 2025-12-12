PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots)

Am Donnerstag wurden ein 52-jähriger Luxemburger und ein 69-jähriger Filipino aufgrund europäischer Haftbefehle von der Bundespolizei Trier nach Luxemburg ausgeliefert.

Wegen Geldwäsche und Betrugs, es entstand dabei ein Schaden von knapp 6.000 Euro, wurde der Luxemburger in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe von 270 Tagen verurteilt.

Der philippinische Staatsbürger wurde wegen der Begehung mehrerer Sexualstraftaten im Großherzogtum zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt, wovon noch 2.152 Tage abzusitzen sind.

Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

