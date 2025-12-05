BPOL-TR: Zwei Personenzüge im Bahnhof Cochem besprüht
Cochem (ots)
Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 100 qm.
Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 4. Dezember 2025. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell