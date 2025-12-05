Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zwei Personenzüge im Bahnhof Cochem besprüht

Cochem (ots)

Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 100 qm.

Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 4. Dezember 2025. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.

