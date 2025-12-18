PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Heiratsantrag in der Kontrollstelle der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Eine Überraschung der besonderen Art hatte am Mittwochnachmittag ein Trierer Bürger für seine Freundin parat.

"Eine außergewöhnliche Frau verdient einen außergewöhnlichen Heiratsantrag", so der junge Mann zur Bundespolizei, deren Mithilfe er für sein Anliegen benötigte.

Auf der BAB 64 sollten Einsatzkräfte der Bundespolizei seine Freundin einer fingierten Personenkontrolle unterziehen. Gesagt, getan ... nachdem die sichtlich nervöse junge Dame ihre Papiere den Einsatzkräften aushändigte, wurde sie zum Aussteigen aufgefordert. Neben dem Fahrzeug wartete schon kniend ihr Freund, öffnete das Ring-Etui und stellte die alles entscheidende Frage. Völlig überwältigt fiel sie ihrem Freund um den Hals und sagte JA. Das war der Moment, als die Trauzeugen aus ihrem Versteck hervorkamen, um dem Paar zu gratulieren. Den Gratulationen schlossen sich selbstverständlich alle Einsatzkräfte vor Ort an.

"Ich möchte mich bei der Bundespolizei Trier und den Einsatzkräften der Bundespolizei Kassel für die Unterstützung herzlich bedanken", so der zukünftige Ehemann. Die Hochzeit wird im Frühjahr 2026 stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

