Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Betrunkene Autofahrerin verursacht mehrere Sachschäden

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Dienstag, 03.02.26, gegen 01.00 Uhr, fuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mit ihrem Fahrzeug in eine Sackgasse der Wiesenstraße. Beim Wendeversuch stieß sie zuerst rückwärts gegen einen geparkten Pkw und anschließend beim Vorwärts-fahren mehrfach gegen eine Grundstückseinzäunung. Mittlerweile aufmerksam gewordene Anwohner versuchten, die Fahrerin an einer Weiterfahrt zu hindern. Trotzdem setzte diese ihre Fahrt in der Sackgasse fort und beschädigte zwei weitere geparkte Fahrzeuge, bevor sie nun rückwärts mit hohem Tempo aus der Sackgasse fuhr, um in der Einfahrt eines gegenüber der Sackgasse liegenden Grundstückes zum Stehen zu kommen. Die kaum ansprechbare Fahrerin stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung und musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein zuvor durchgeführter Alcotest ergab 1,68 Promille. Zudem könnte sie möglicherweise unter Cannabiseinfluss gestanden sein. Der von ihr verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 14.000 Euro belaufen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 33-jährige vor dem Ereignis mit ihrem Fahrzeug bereits in der Dorfstraße einen Fahnenmast umgefahren hatte. Ihr Führerschein wurde einbehalten und ihr Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

